Il successo da oltre 1,4 miliardi di dollari registrato nel 2023 dal primo capitolo faceva presumere un percorso in discesa per la realizzazione del sequel, ma la situazione attorno a Barbie 2 si è inaspettatamente complicata.

Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che Warner Bros. si trova a dover gestire una complessa trattativa contrattuale che rischia di bloccare la produzione. A differenza di quanto avviene solitamente per i grandi blockbuster cinematografici, la regista Greta Gerwig e i due protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling non avevano firmato alcuna clausola contrattuale o opzione per eventuali capitoli successivi all’epoca del primo film, costringendo lo studio a risedersi al tavolo dei negoziati da una posizione di forte svantaggio.

Le tensioni economiche sul budget e la scadenza decisiva sui diritti

Il nodo principale della trattativa risiede nell’accordo economico complessivo.

Le richieste avanzate dai rappresentanti del cast includono un significativo aumento dei compensi base – con Ryan Gosling che avrebbe richiesto circa 20 milioni di dollari – unito a una percentuale consistente sugli incassi al botteghino al raggiungimento di determinate soglie. Nonostante le proposte formulate dallo studio, che prevedevano importanti ritocchi verso l’alto, la trattativa vive una fase di stallo condizionata dalle perplessità dei vertici societari sull’entità degli impegni finanziari richiesti. Greta Gerwig e il co-sceneggiatore Noah Baumbach avrebbero già ideato il soggetto per il nuovo capitolo, ma hanno scelto di congelare la stesura effettiva dello script finché le firme sui contratti non saranno garantite.

Ad appesantire ulteriormente i negoziati sul fronte di Ryan Gosling ci sono anche i recenti sviluppi sulla carriera dell’attore. Dopo l’ufficialità della sua firma con i Marvel Studios per vestire i panni di Ghost Rider nel Marvel Cinematic Universe, l’agenda e il peso contrattuale dell’interprete canadase si sono fatti ancora più complessi, rendendo la trattativa per il ritorno nei panni di Ken una partita decisamente in salita per Warner Bros.

Il vero fattore determinante in questa fase rimane però il fattore tempo. L’accordo di licenza stipulato con Mattel prevede infatti una scadenza fissata per il mese di dicembre: se entro la fine dell’anno Warner Bros. non sarà riuscita a siglare i contratti formali con gli interpreti e la regia per avviare la produzione, i diritti di adattamento cinematografico torneranno automaticamente in mano al colosso dei giocattoli, lasciando aperto lo scenario per un eventuale reboot o un cambio di rotta stilistico.

Intanto vi invitiamo a rileggere la nostra recensione del film evento Barbie.

Scheda Tecnica

Titolo temporaneo: Barbie 2

Barbie 2 Regia: Greta Gerwig (in trattativa)

Greta Gerwig (in trattativa) Sceneggiatura: Greta Gerwig, Noah Baumbach (in trattativa)

Greta Gerwig, Noah Baumbach (in trattativa) Cast: Margot Robbie, Ryan Gosling (in trattativa)

Margot Robbie, Ryan Gosling (in trattativa) Produzione: LuckyChap Entertainment, Heyday Films, Mattel Films, Warner Bros. Pictures