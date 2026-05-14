Netflix ha ufficialmente acceso il semaforo verde per Barbaric, un nuovo drama fantasy medievale basato sull’omonimo best-seller di Vault Comics. Il progetto, nato dalla collaborazione tra A+E Studios e la 100% Productions di Sheldon Turner e Jennifer Klein, promette di portare sullo schermo un’estetica cruda e irriverente. La notizia è stata confermata da Deadline.

Barbaric viene descritto come l’incontro definitivo tra la violenza gonzo di Deadpool e l’epica di Game of Thrones.

L’adattamento sarà curato da Sheldon Turner (già autore di Up In The Air e X-Men: L’inizio), che ricoprirà il ruolo di creatore e co-showrunner insieme a Robert Rovner. La trama segue le vicende di un barbaro spietato e rozzo, colpito da una maledizione che lo obbliga a usare la sua forza brutale solo per compiere azioni benevole. Inizia così un viaggio di redenzione e vendetta che lo vedrà accompagnato da una giovane strega e dalla sua inseparabile ascia parlante.

Sam Claflin e il possibile coinvolgimento di Michael Bay

Sebbene i contratti siano ancora in fase di definizione, i nomi legati al progetto sono di altissimo profilo. Sam Claflin (Daisy Jones & The Six) figura già come produttore esecutivo e il suo coinvolgimento come protagonista è dato quasi per certo. Per dare voce alla cinica ascia parlante si fa il nome della leggenda Patrick Stewart, mentre per la regia Netflix starebbe trattando con Michael Bay per portare il suo stile adrenalinico in un contesto medievale.

Barbaric rappresenta la seconda grande collaborazione tra A+E e il colosso dello streaming, dopo il successo di The Lincoln Lawyer. Il team produttivo include anche Javier Grillo-Marxuach (Lost).

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