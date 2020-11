Il colosso digitale Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Barbari (Barbarians), la serie storica di produzione tedesca.

Forte del successo ottenuto attraverso la messa in onda dei primi episodi (qui trovate anche la nostra recensione), la serie storica Barbari ha convinto il colosso Netflix ad ordinare una seconda ondata di episodi. Al momento non ci sono altri dettagli, solo un video di annuncio che troverete in fondo alla pagina.

BARBARI

: La sceneggiatura della serie Barbari è stata scritta da Philip Koch (creatore del progetto), Jana Burbach, e Benjamin Seiler CAST : Laurence Rupp, Geanne Goursaud, David Shutter.

: Durante la famosa battaglia che si è svolta nella foresta di Teutoburg, i guerrieri tedeschi hanno fermato l’espansione dell’Impero Romano nella sua avanzata verso nord. Questo incontro sanguinoso tra due mondi si intreccia tragicamente con il destino di tre giovani il cui destino li porterà dall’innocenza alla colpevolezza, dalla lealtà al tradimento, e dall’amore all’odio. La serie è creata da Arne Nolting e Jan-Martin Scharf in collaborazione con Andreas Heckmann. DISTRIBUZIONE: La seconda stagione prossimamente su Netflix.

IL VIDEO