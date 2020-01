Un nuovo banner internazionale da Bad Boys for Life

Attraverso il portale Impwards questa mattina diamo uno sguardo ad un nuovo banner internazionale di Bad Boys for Life.

Il film arriva in sala dopo quasi 25 anni da Bad Boys, primo scoppiettante capitolo diretto da Michael Bay. Qui di seguito il banner.

Bad Boys for Life

Bad Boys for Life sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah. A produrre il film ovviamente Jerry Bruckheimer. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Craig, e successivamente arrangiata da Joe Carnahan.

CAST: Will Smith, Martin Lawrence,Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Joe Pantoliano, Jacob Scipio, Paola Nunez.

TRAMA: I Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa nell’atteso Bad Boy for Life. Dal 23 gennaio 2020 al cinema.

AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 17 gennaio 2020. Il 23 gennaio in Italia.

