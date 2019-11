Attraverso il solito Imp Awards, quest'oggi diamo uno sguardo al nuovo banner promozionale di 1917, il film storico di Sam Mendes.

Come già anticipato qualche settimana fa, l'anteprima mondiale del film è stata fissata per il 4 dicembre a Londra, e sarà ospitata durante la Royal Film Performance™, organizzata per l'occasione da Film and TV Charity, Entertainment One (eOne), Amblin Partners, Neal Street Productions e New Republic. Per maggiori informazioni riguardo l'evento, collegatevi a questo nostro indirizzo.

1917

1917 è diretto da Sam Mendes, che ha scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful di Showtime).

Il film è prodotto da Mendes e Pippa Harris (Revolutionary Road, AwayWe Go) per le loro produzioni Neal Street, Jayne-Ann Tenggren (produttore associato, Spectre), Callum McDougall (produttore esecutivo, Mary Poppins Returns, Skyfall) e Brian Oliver (Rocketman, Black Swan).

CAST: George Mackay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, e con Colin Firth e Benedict Cumberbatch.

TRAMA: Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell’anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917. Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

La distribuzione italiana è fissata per il 23 gennaio 2020.