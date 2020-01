Anche il tenero Bambi avrà il suo remake in live-action

Disney riadatterà in versione live-action un altro classico dell'animazione, stiamo parlando di Bambi, film animato del 1942.

Variety ha confermato che il progetto attualmente è già entrato in fase di sviluppo attivo, con Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) e Lindsey Beer (Sierra Burgess è una sfigata) in chiave sceneggiativa. La fonte ha aggiunto che Chris e Paul Weitz si occuperanno della produzione attraverso la loro compagnia Depth of Field.

A quanto pare il nuovo adattamento riprenderà la stessa tecnica utilizzata per il recente remake di Il Re Leone, tecnica ricreata con computer grafica fotorealistica.

Bambi è stato realizzato nel 1942, esso è da ritenere uno dei cartoni più celebri della Disney. Il film fu basato sul romanzo Bambi, la vita di un capriolo dell’austriaco Felix Salten. In Italia arrivò dopo la Guerra, l’11 febbraio 1948. La storia è quella del celebre cerbiatto che diventa amico di un coniglietto e di una puzzola e deve affrontare la morte della madre per mano di un cacciatore.