Lucky Red e WWF hanno rilasciato il trailer ufficiale di Bambi: Una Vita nei Boschi, il nuovo film live-action in arrivo nei cinema italiani il 26 giugno 2025.

Diretto da Michel Fessler, il film vede la cantante Francesca Michielin come voce narrante, con un approccio autentico che utilizza veri animali e paesaggi naturali. Il trailer, disponibile sui canali ufficiali, introduce la storia di crescita del “cerbiatto Bambi” con immagini suggestive e una narrazione delicata.

Girato nelle foreste del Loiret, il film si distingue per l’assenza di CGI, presentando cervi, volpi e altri animali nel loro ambiente naturale. La voce di Francesca Michielin accompagna il pubblico attraverso un racconto di scoperta e resilienza, sottolineato dal messaggio ecologico del WWF.

A riguardo la Michielin ha dichiarato: “Partecipare a questo progetto è stato per me molto commovente e intenso. Bambi incarna la purezza dell’infanzia, quel momento in cui si è al tempo stesso fragili ma pieni di meraviglia, ogni incontro diventa un’occasione preziosa di crescita e scoperta in un mondo fatto di tenerezza e amicizia, segnato però anche dalla paura e dalla durezza di chi non conosce il rispetto e la cura di sé e degli altri. Per questo credo che questo film saprà emozionare persone di tutte le età.”

Bambi: Una vita nei boschi | La Trama del Film

Bambi è un cerbiatto che vive libero e felice nel bosco con la sua mamma, imparando con lei a muovere i primi passi nella vita. I suoi amici sono un corvo, un coniglio, un procione e, soprattutto, la cerbiattina Faline. Con l’arrivo dell’autunno, si apre la stagione della caccia e la perdita improvvisa della mamma lo lascia smarrito. Scopre però di non essere solo: suo padre, il Principe della foresta, veglia su di lui. Grazie alla sua presenza silenziosa e all’affetto degli amici, Bambi ritrova forza e coraggio, imparando a superare il dolore e ad affrontare il mondo con occhi nuovi.