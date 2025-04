Ballerina | Scarica di protagonisti nel nuovo poster

Da oggi è disponibile il nuovo poster italiano di From the World of John Wick: Ballerina, il film con Ana de Armas in arrivo al cinema dal 12 giugno.

Con il primo trailer diffuso lo scorso mese, ed il nuovo molto probabilmente in rampa di lancio, lo spin-off di John Wick con Ana de Armas si appresta ad espandere il franchise lanciato nel 2014 da Lionsgate fornendo una nuova eroina agli appassionati, e magari avviare un nuovo filone narrativo in grado di emulare le avventure del John Wick interpretato da Keanu Reeves per ben quattro pellicole.

From the World of John Wick: Ballerina sarà al cinema dal 12 giugno 2025.

Ballerina | Cosa Sappiamo

From the World of John Wick: Ballerina è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

Nel cuore dell’universo di John Wick, durante gli eventi del terzo capitolo della saga – Parabellum, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Ma il suo passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza.

Il cast di Ballerina conta la presenza di Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, con Ian McShane e Keanu Reeves. Il film approderà nelle sale italiane dal 12 giugno 2025.

From the World of John Wick | Poster Italiano