L’action movie From the World of John Wick: Ballerina sarà il film d’apertura della prossima edizione di Taormina Film Festival.

L’annuncio è avvenuto ieri in occasione della presentazione ufficiale della kermesse cinematografica organizzata a Cannes. Ospiti dell’evento mondano saranno il regista Len Wiseman e l’attore Norman Reedus. La 71ª edizione del Taormina Film Festival, lo ricordiamo, è in programma dal 10 al 14 giugno 2025 diretto da Tiziana Rocca.

From the World of John Wick: Ballerina è atteso nelle sale italiane per il 12 giugno 2025.

Ballerina | Cosa Sappiamo del Film

From the World of John Wick: Ballerina (il trailer finale del film) è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

Nel cuore dell’universo di John Wick, durante gli eventi del terzo capitolo della saga – Parabellum, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Ma il suo passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza.

Il cast di Ballerina conta la presenza di Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, con Ian McShane e Keanu Reeves. Il film approderà nelle sale italiane dal 12 giugno 2025.