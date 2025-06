From the World of John Wick: Ballerina ha raccolto una cifra stimata sotto i 4 milioni durante le anteprime USA. Saranno sufficienti per vincere il Box Office?

L’atteso spin-off della saga John Wick con protagonista Ana de Armas ha iniziato nei giorni scorsi il suo percorso nelle sale nordamericane. Secondo i dati riportati da Deadline la pellicola pare abbia raccolto una cifra stimata tra i 3.5 ed i 4 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì, incluse le proiezioni speciali riservate ai fan avvenute mercoledì sera.

Dati alla mano, pare che Ballerina possa raccogliere nel weekend una cifra stimata di 30 milioni di dollari, firmando così un esordio positivo, ma purtroppo per Lionsgate non straordinario, e soprattutto lontano dagli standard dai film della saga originale. Tra le altre cose, gli analisti prevedono un terzo weekend per Lilo & Stitch sopra i 35 milioni, pertanto per Ana de Armas e company la previsione è di un un esordio al secondo posto.

La critica al momento sembra abbastanza soddisfatta della qualità espressa, di fatto su Rotten Tomatoes il film detiene un punteggio pari a 72% (i film della saga originale John Wick hanno raccolto tra l’86% ed il 94%). Sarà pertanto interessante valutare la tenuta nel corso delle prossime settimane.

Ballerina | Cosa Sappiamo del Film

From the World of John Wick: Ballerina (il trailer finale del film) è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

Nel cuore dell’universo di John Wick, durante gli eventi del terzo capitolo della saga – Parabellum, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Ma il suo passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza.

Il cast di Ballerina conta la presenza di Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, con Ian McShane e Keanu Reeves. Il film approderà nelle sale italiane dal 12 giugno 2025.