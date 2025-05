From the World of John Wick: Ballerina è sempre più vicino al suo esordio al cinema, ma nel frattempo in rete continua a spuntare interessanti video promozionali.

Sull’account social ufficiale della saga, infatti, è stato diffuso un breve video dal backstage del film che mostra Ana de Armas e Keanu Reeves impegnati nella preparazione di quella che sembra una delle sequenze di combattimento tra i due assassini. Come noto, in Ballerina il killer John Wick verrà ingaggiato per eliminare la sua collega fuori controllo Eve Macarro.

Ana de Armas. Keanu Reeves.



The John Wick franchise is heating up. #BallerinaMovie – in theaters June 6. pic.twitter.com/oq5IrjaPbB — World of John Wick (@JohnWickMovie) May 20, 2025

From the World of John Wick: Ballerina sarà il film d’apertura alla prossima edizione del Taormina Film Festival, per maggiori informazioni potete consultare il nostro articolo.

Ballerina | Cosa Sappiamo del Film

From the World of John Wick: Ballerina (il trailer finale del film) è stato diretto da Lee Wiseman, con Shay Hatten (John Wick: Capitolo 3) in cabina di sceneggiatura. A produrre la pellicola Erica Lee e Chad Stahelski (regista della saga ed esperto stuntman), mentre Keanu Reeves figura come produttore esecutivo insieme a Kaley Smalley della Sketch Films (casa di produzione di Wiseman).

Nel cuore dell’universo di John Wick, durante gli eventi del terzo capitolo della saga – Parabellum, Eve Macarro (Ana de Armas), inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Ma il suo passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza.

Il cast di Ballerina conta la presenza di Ana de Armas, Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno, Norman Reedus, con Ian McShane e Keanu Reeves. Il film approderà nelle sale italiane dal 12 giugno 2025.