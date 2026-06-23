A dieci anni dal debutto nelle sale, l’orfana sognatrice Félicie si prepara a tornare sul grande schermo. La casa di produzione parigina Good Hero ha annunciato a sorpresa, durante il Festival dell’animazione di Annecy (via THR), il via libera a Ballerina 2 (noto nel mercato americano come Leap!).

Il primo capitolo del 2016, una co-produzione franco-canadese ambientata nella Parigi del 1884, era stato un autentico trionfo globale, capace di incassare oltre 120 milioni di dollari in tutto il mondo e di conquistare il pubblico grazie alle spettacolari coreografie modellate sui movimenti delle stelle dell’Opera di Parigi Aurélie Dupont e Jérémie Bélingard. L’annuncio del sequel si inserisce in un piano strategico molto più ampio di Good Hero, volto a espandere il franchise non solo al cinema, ma anche in televisione e sulle piattaforme digitali.

Al via la produzione del sequel e di una serie TV spin-off

La produzione di Ballerina 2 partirà ufficialmente già questo mese. Dietro la macchina da presa ci sarà Laurent Zeitoun, già co-sceneggiatore della prima pellicola, che in questo secondo capitolo ricoprirà anche il ruolo di regista. Zeitoun produrrà il film insieme a Gregory Ouanhon (co-fondatore di Good Hero), rinnovando la storica partnership con lo studio francese Gaumont, che si occuperà nuovamente della distribuzione nelle sale francesi e internazionali. Per vedere il film al cinema bisognerà però attendere: la release globale è fissata per la fine del 2029.

Le novità per i fan non finiscono qui. Parallelamente al sequel cinematografico, è stata confermata la produzione di una serie TV animata legata all’universo di Ballerina. Per lo sviluppo della sceneggiatura è stato ingaggiato lo scrittore britannico Andrew Burrell, veterano del settore già noto per i suoi lavori su Disenchantment di Matt Groening, Danger Mouse ed EastEnders.

Non ci sono ancora dettagli sul ritorno del cast vocale originale inglese (che includeva Elle Fanning, Dane DeHaan e Carly Rae Jepsen), ma la macchina produttiva è già ufficialmente avviata.