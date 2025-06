Balle Spaziali | Amazon punta sul sequel, ecco i dettagli

Il colosso Amazon MGM Studios è pronto per rilanciare la saga comica Balle Spaziali con un sequel in arrivo al cinema nel 2027

Nella giornata di ieri, infatti, il The Hollywood Reporter ha confermato che il progetto legato ad un sequel del classico della comicità Balle Spaziali è in piena fase di sviluppo. Josh Greenbaum dirigerà il film su una sceneggiatura firmata da Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, quest’ultimo tra l’altro impegnato nel cast. Nessun dettaglio è ancora emerso riguardo la possibile trama. Ma c’è di più..

Sempre secondo la fonte, parte del cast originale del film datato 1987 dovrebbe tornare. Tra questi è certo il ritorno di Bill Pullman nel ruolo di Stella Solitaria, il leggendario Mel Brooks (99 anni tra poco) in quelli Yogurt, Rick Moranis come la versione comica di Darth Vader e Daphne Zuniga come la Regina Vespa. Tra i nuovi interpreti ci sarà spazio, oltre che per il già citato Josh Gad, anche per Lewis Pullman e Keke Palmer. Tra le altre cose, Lewis tornerà a recitare col papà Bill dopo che quest’ultimo lo ha lanciato nel panorama hollywoodiano quasi dieci anni nel film “The Ballad of Lefty Brown“.

Brian Grazer e Jeb Brody di Imagine sono i produttori, insieme a Gad, Brooks e Greenbaum. Kevin Slater, Adam Merims, Benji Samit e Dan Hernandez saranno i produttori esecutivi.

Balle Spaziali | Un omaggio comico al cinema di fantascienza

Il film Balle Spaziale è arrivato nelle sale sotto la regia di Mel Brooks nel lontano 1987. La pellicola ha avuto un discreto successo al botteghino e critiche discordanti da parte della stampa, ma è diventato nel tempo un vero e proprio classico della comicità. Il film è nato come omaggio “parodistico” a pellicole leggendarie quali Guerre Stellari, ma anche Star Trek e 2001: Odissea nello Spazio.

Nel 1989 è approdato in sala Balle Spaziali 2: La Vendetta, diretto da David Odell, senza però mai essere considerato un vero e proprio sequel.