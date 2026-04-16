La “Sforza” sta per risvegliarsi, e questa volta non è un’esercitazione. Durante l’elettrizzante presentazione di Amazon MGM Studios al CinemaCon di Las Vegas, il leggendario Mel Brooks ha scosso la platea con un video messaggio (inviato mentre si trovava, a suo dire, a vedere i Phish alla Sphere), annunciando il titolo ufficiale dell’attesissimo sequel: Spaceballs: The New One (che in Italia arriverà come Balle Spaziali 2).

La notizia più incredibile della serata è però il ritorno sul grande schermo di Rick Moranis. L’attore, lontano dalle scene da moltissimi anni, riprenderà l’iconico ruolo di Casco Nero (Dark Helmet). Durante il panel, Moranis ha provato a rivolgersi al pubblico ma è stato ripetutamente interrotto dalle gag di Josh Gad, che oltre a recitare nel film ne ha co-sceneggiato lo script. Il regista Josh Greenbaum ha definito un “onore di una vita” poter dirigere il seguito di quello che è considerato un capolavoro della commedia demenziale.

Balle Spaziali 2: il cast originale incontra le nuove leve

Il sequel, descritto scherzosamente come un “Non-Prequel Non-Reboot Sequel Parte Due ma con elementi di Reboot ed espansione del Franchise”, vedrà il ritorno dei volti storici: Bill Pullman (Stella Solitaria), Daphne Zuniga (Principessa Vespa) e lo stesso Mel Brooks nei panni di Yogurt. Accanto a loro, una nuova generazione di interpreti guidata da Josh Gad, Keke Palmer e Lewis Pullman (figlio di Bill, che ha ironizzato sul suo “rigoroso” processo di casting durato anni, iniziato con la sua nascita).

Sebbene il footage mostrato in esclusiva a Las Vegas non sia ancora disponibile per il pubblico, le descrizioni di Deadline parlano di momenti esilaranti: Mel Brooks con il trucco di Yoda e Casco Nero al bagno insieme a un Na’vi di Avatar. La trama è ancora top secret, ma il narratore del teaser ha promesso un universo dove “i blaster fanno pew-pew-pew” e il film è nato a causa della tendenza di Hollywood a fondere gli studios a casaccio.

Il film originale del 1987, parodia cult di Star Wars e dei classici della fantascienza, si appresta dunque a ricevere un erede degno del suo nome. Balle Spaziali 2: The New One arriverà nelle sale il 23 aprile 2027. Riuscirà Casco Nero a rubare tutta l’aria del pianeta Druidia stavolta? O forse, come suggerito nel panel, il film servirà solo come “detrazione fiscale”? Lo scopriremo presto.