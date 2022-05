Netflix ha pubblicato i nuovi characters poster dedicati ai protagonisti della terza stagione di The Umbrella Academy, la serie di ritorno in piattaforma dal 22 giugno.

Apprezzati i poster di gruppo, i quali hanno mostrato nel dettaglio i look dei due diversi schieramenti (Sparrow Academy e Umbrella Academy), ci si trova oggi dinanzi un nuovo lotto di poster, questa volta dedicati ai protagonisti della serie (Umbrella Academy). I vari personaggi nei poster sono in compagnia con dei bagagli, ognuno indirizzato in un luogo diverso.

THE UMBRELLA ACADEMY

PRODUZIONE: Distribuita da Netflix, la serie è stata prodotta da Universal Cable Productions, con Steve Blackman nel ruolo di showrunner. CAST: Elliot Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, David Castaneda, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore, Adam Godley e Ashley Madekwe. Tra i nuovi volti Marin Ireland, Ritu Arya, Yusuf Gatewod, Justin Cornwell, Britne Oldford, Jake Epstein, Genesis Rodriguez e Cazzie David. DISTRIBUZIONE: Dal 22 giugno 2022 su Netflix.

TRAMA SERIE: La storia narra di una disfunzionale famiglia di supereroi conosciuti con i nomi di The Monocle, Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, Number Five, The Horror e The White Violin, ragazzi che cercano di mettere da parte le loro divergenze per capire, insieme, il motivo della misteriosa morte del padre.