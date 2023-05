Ieri sera si sono tenuti i Bafta Tv awards 2023, i prestigiosi premi della tv britannica, scopriamo insieme a chi é tornato a casa con l’ambito premio.

La cerimonia si è tenuta a Londra, nella The Royal Festival Hall, condotta dai comici Rob Beckett e Romesh Ranganathan.

Nel corso della serata grande emozione per i candidanti per il miglior evento live, riconoscimento che è andato alla BBC per la cerimonia dei 70 anni di regno della regina Elisabetta. La compianta regina é anche protagonista dello sketch televisivo più memorabile del 2022, con l’orsetto Paddington (doppiato da Whishaw).

BAFTA Tv Awards 2023: i vincitori

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Bad Sisters (Apple tv plus)

MIGLIOR MINI SERIE

MOOD (BBC three)

MIGLIOR SERIE INTERNAZIONALE

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Kate Winslet (I Am Ruth)

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Ben Whishaw (This is Going to Hurt)

MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE IN UNA COMMEDIA

Siobhán McSweeney (Derry Girls)

MIGLIOR INTERPRETE MASCHILE IN UNA COMMEDIA

Lenny Rush (Am I Being Unreasonable?)

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Adeel Aktar (Sherwood)

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Anne Marie Duff (Bad Sisters)

MIGLIOR PERFORMANCE DI INTRATTENIMENTO

Claudia Winkleman (The Traitors)

MIGLIOR SERIE DAL VERO SPECIALIZZATA

Russia 1985-1999: Traumazone (iPlayer)

MIGLIOR SERIE REALITY

The Traitors (BBC One)

MIGLIOR SERIE DI INTRATTENIMENTO

The Masked Singer (ITV)

MIGLIOR COMMEDIA SCENEGGIATA

Derry Girls (Channel 4)

MIGLIOR PROGRAMMA COMICO

Friday Night Live (Channel 4)

FACTUAL SERIES

Libby, Are you Home Yet? (Sky Crime)

MIGLIOR DOCUMENTARIO

The Real Mo Farah (BBC one)

SINGLE DRAMA

I Am Ruth (Channel 4)

Potete consultare i nomi degli altri vincitori sul sito ufficiale dei Bafta.