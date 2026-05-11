La notte dei BAFTA TV Awards 2026 alla Royal Festival Hall di Londra ha incoronato un unico, assoluto protagonista: Adolescence.

La serie hit di Netflix ha riscritto i record della manifestazione portando a casa quattro premi, il risultato più alto mai raggiunto da un singolo titolo nella storia dell’Academy britannica. Il successo della serie, co-creata da Jack Thorne e Stephen Graham, chiude una stagione di premi straordinaria che l’ha già vista trionfare agli Emmy e ai Golden Globes.

Stephen Graham ha vinto il premio come Miglior Attore Protagonista (Leading Actor) per la sua interpretazione in Adolescence.

Si tratta di un traguardo storico per l’attore britannico che, nonostante una carriera costellata di successi, è riuscito a conquistare l’ambita maschera dorata solo al suo ottavo tentativo tra cinema e televisione. Oltre al premio per Graham, Adolescence — diventato il secondo show in lingua inglese più visto di sempre su Netflix — ha trionfato nelle categorie Miglior Miniserie (Limited Drama) e per gli attori non protagonisti Owen Cooper e Christine Tremarco.

La serata, presentata dal comico Greg Davies, ha visto brillare anche altre produzioni di rilievo. The Studio, la serie di Apple TV+ con Seth Rogen, si è aggiudicata il premio come Miglior Serie Internazionale, mentre il colosso BBC ha festeggiato il successo di Celebrity Traitors, vincitore nella categoria Reality e premiato per il “Memorable Moment” con Alan Carr. Anche Prime Video ha lasciato il segno grazie a Last One Laughing, che ha ottenuto il premio per il Miglior Intrattenimento e per la performance di Bob Mortimer.

[H2] Tutti i protagonisti e le controversie dei BAFTA 2026

Non sono mancati i momenti di riflessione e tensione politica. Il premio per il settore Current Affairs è andato a Gaza: Doctors Under Attack, un documentario al centro di accese polemiche dopo essere stato scartato dalla BBC e successivamente trasmesso da Channel 4. Sul palco, il produttore Ben de Pear ha lanciato una sfida aperta alla corporazione britannica, mettendo in discussione la scelta editoriale di non produrre il servizio.

Tra gli altri grandi vincitori della serata spicca Steve Coogan, premiato come miglior attore in una commedia per How Are You? It’s Alan (Partridge)?, confermando ancora una volta il suo status di icona della comicità britannica. Sul fronte dei premi alla carriera, la Fellowship è stata assegnata alla leggendaria Mary Berry, mentre Martin Lewis ha ricevuto lo Special Award per il suo impegno divulgativo.

Di seguito, riportiamo l’elenco integrale di tutti i vincitori di questa edizione.

LISTA COMPLETA VINCITORI BAFTA TV 2026

Leading Actor: Stephen Graham, Adolescence

Stephen Graham, Adolescence Leading Actress: Narges Rashidi, Prisoner 951

Narges Rashidi, Prisoner 951 Drama Series: Code Of Silence

Code Of Silence Limited Drama: Adolescence

Adolescence International: The Studio

The Studio Supporting Actor: Owen Cooper, Adolescence

Owen Cooper, Adolescence Supporting Actress: Christine Tremarco, Adolescence

Christine Tremarco, Adolescence Actor In A Comedy: Steve Coogan, How Are You? It’s Alan (Partridge)?

Steve Coogan, How Are You? It’s Alan (Partridge)? Actress In A Comedy: Katherine Parkinson, Here We Go

Katherine Parkinson, Here We Go Scripted Comedy: Amandaland

Amandaland Entertainment: Last One Laughing

Last One Laughing Entertainment Performance: Bob Mortimer, Last One Laughing

Bob Mortimer, Last One Laughing Reality: The Celebrity Traitors

The Celebrity Traitors Factual Entertainment: Go Back To Where You Came From

Go Back To Where You Came From Soap: EastEnders

EastEnders Current Affairs: Gaza: Doctors Under Attack

Gaza: Doctors Under Attack News Coverage: Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War

Channel 4 News: Israel-Iran: The Twelve Day War Single Documentary: Grenfell: Uncovered

Grenfell: Uncovered Factual Series: See No Evil

See No Evil Specialist Factual: Simon Schama: The Road to Auschwitz

Simon Schama: The Road to Auschwitz Sports Coverage: UEFA Women’s Euros 2025

UEFA Women’s Euros 2025 Live Event Coverage: VE Day 80: A Celebration To Remember

VE Day 80: A Celebration To Remember Daytime: Scam Interceptors

Scam Interceptors Children’s Scripted: Crongton

Crongton Children’s Non-Scripted: World.War.Me

World.War.Me Short Form: Hustle and Run

Hustle and Run Memorable Moment: Celebrity Traitors – Alan Carr rivela di essere un traditore

Celebrity Traitors – Alan Carr rivela di essere un traditore Special Award: Martin Lewis

Martin Lewis BAFTA Fellowship: Mary Berry