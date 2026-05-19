I Wonder Pictures ha rilasciato il secondo trailer italiano ufficiale di Backrooms, il fenomeno horror multimediale che si prepara a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 27 maggio 2026.

La scelta della data rappresenta un’autentica eccezione strategica per il mercato nostrano: il pubblico italiano potrà infatti godersi la pellicola con ben due giorni di anticipo rispetto alla release programmata negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Per scaldare i motori in vista del debutto, lunedì 18 maggio lo Spazio BASE di Milano ha ospitato il panel esclusivo INSIDE BACKROOMS. Durante l’evento, il giovanissimo regista Kane Parsons (noto sul web come Kane Pixels) ha dialogato con il creator digitale ed esperto di storytelling Alessio De Santa, sviscerando la genesi di un immaginario disturbante che ha totalizzato oltre 77 milioni di visualizzazioni con il solo primo cortometraggio indipendente in found-footage.

La febbre per il lungometraggio ha già contagiato gli appassionati della Penisola e le grandi catene cinematografiche si stanno muovendo di conseguenza. Se volete assicurarvi un posto in prima fila per la giornata di debutto, vi ricordiamo che sono già ufficialmente aperte le prevendite di Backrooms nei The Space Cinema, un’iniziativa speciale che include un poster esclusivo in omaggio per chi prenota online.

Il glitch della realtà e il cast stellare nel progetto horror di A24 e James Wan

Il nuovo trailer ufficiale si addentra nelle geometrie labirintiche di questa dimensione liminale, caratterizzata da stanze vuote, corridoi senza uscita, luci sfarfallanti dei neon e la celebre carta da parati giallastra. Le Backrooms, nate come mito collettivo e creepypasta sui forum nel 2019, rappresentano una prigione potenzialmente infinita in cui si rischia di precipitare superando involontariamente la barriera della realtà attraverso un insolito glitch visivo.

Classe 2006, Kane Parsons è ufficialmente l’autore più giovane mai scritturato dallo studio cinematografico A24. Per il suo battesimo sul grande schermo, il regista ha collaborato alla sceneggiatura con Will Soodik e ha potuto contare sulla supervisione produttiva di James Wan, mente creativa dietro i franchise di Saw, Insidious e The Conjuring.

Il comparto attoriale unisce grandi icone dell’industria a volti noti del piccolo schermo: oltre ai protagonisti e candidati all’Oscar Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, la produzione vede la partecipazione di Mark Duplass (The Morning Show), Finn Bennett (A Knight of the Seven Kingdoms) e Lukita Maxwell (Shrinking).