Il mercato cinematografico assiste alla nascita di un fenomeno generazionale senza precedenti. Backrooms, l’opera prima del ventenne Kane Parsons, ha fatto saltare tutti i banchi del botteghino internazionale, conquistando il primo posto in oltre trenta paesi e riscrivendo completamente la storia della casa di produzione A24 sia negli Stati Uniti che in Italia.

Il film, nato da una leggenda metropolitana digitale che ha generato oltre duecento milioni di visualizzazioni su YouTube, ha dimostrato una straordinaria capacità di riportare in sala le generazioni più giovani (l’86% degli spettatori ha meno di 35 anni), unendo l’estetica visionaria del web al grande cinema d’autore.

Il record storico in Italia e l’esplosione al Box Office USA

Uscito nelle sale italiane il 27 maggio grazie a I Wonder Pictures, Backrooms ha totalizzato ben 1.787.695 euro nei suoi primi cinque giorni di programmazione. Si tratta della più grande apertura di sempre per il distributore bolognese. Questo straordinario debutto si inserisce in un quadro di trionfo globale: negli Stati Uniti, dove ha esordito il 29 maggio, il film ha incassato 81.456 milioni di dollari nel weekend di apertura, segnando il miglior opening nella storia di A24 e più che triplicando il precedente primato detenuto da Civil War.

Con oltre 118 milioni di dollari incassati nel mondo in soli tre giorni, la pellicola è la numero uno assoluta del botteghino mondiale ed è già il quinto incasso più alto di sempre per A24. In Italia, le premesse per il secondo fine settimana sono eccezionali: l’allargamento del numero di sale e degli spettacoli, unito al traino mediatico dei record americani e ai ponti festivi del 1° giugno e della Festa della Repubblica del 2 giugno, mette il titolo nelle condizioni di ottenere una tenitura straordinaria.

Il successo di Backrooms consolida inoltre il legame strategico tra I Wonder Pictures e A24, che negli ultimi anni ha portato in Italia hit di primissimo piano. Tra i risultati più significativi spiccano The Drama di Kristoffer Borgli (5.2 milioni di euro), La zona di interesse di Jonathan Glazer (oltre 5 milioni di euro) e Marty Supreme di Josh Safdie (4 milioni di euro). Il film di Kane Parsons si aggiunge a questa prestigiosa linea editoriale, beneficiando della produzione di un maestro del genere come James Wan e di un cast di altissimo livello che ne eleva i temi ben oltre i confini del classico horror.

Tutti i dettagli su Backrooms sul sito ufficiale I Wonder Pictures.