L’horror psicologico Backrooms diventerà in questo weekend il film con il più alto incasso globale nella storia della casa di produzione A24, superando lo storico record di 191.2 milioni di dollari precedentemente detenuto da Marty Supreme, come confermato dalle ultime stime di Deadline.

Lo straordinario exploit del film diretto da Kane Parsons conferma il trend eccezionale di un genere cinematografico che sta letteralmente dominando il mercato, un fenomeno di cui abbiamo ampiamente discusso nel nostro speciale dedicato al genere horror che salva il cinema . Nonostante il titolo stia registrando una flessione fisiologica sul territorio nordamericano rispetto ai giorni scorsi, i dati aggiornati confermano un successo senza precedenti che va a ridefinire gli equilibri emersi nelle ultime ore. Per non perdervi i prossimi aggiornamenti, vi consigliamo di seguire il nostro speciale sul Box Office USA.

Le proiezioni indicano che il lungometraggio supererà la soglia dei 185 milioni di dollari complessivi entro la fine della giornata di domenica, proiettandosi verso una chiusura di weekend da capogiro. A proposito, leggete il nostro ultimo articolo per scoprire chi si appresta a vincere il Box Office USA nel weekend in corso.

Backrooms riscrive la storia di A24: i numeri del fenomeno virale e i record di Lionsgate e Focus Features

Il traguardo storico di Backrooms è stato raggiunto in appena dieci giorni di programmazione nelle sale mondiali, a fronte dei 53 giorni che erano stati necessari a Marty Supreme (diretto da Josh Safdie) per scavalcare il precedente primato di Everything Everywhere All at Once ($147.9M). Negli Stati Uniti il film ha registrato un calo del 68% nel suo secondo fine settimana, incassando altri 25.7 milioni di dollari e portando il bottino domestico a un totale parziale di 134.8 milioni. A questo dato si aggiungono i 50.3 milioni di dollari raccolti nei mercati internazionali. La flessione del secondo weekend è legata alla natura stessa della proprietà intellettuale, fortemente spinta dalla fanbase iniziale, con l’81% del pubblico in sala composto da spettatori under 35.

Prodotto con un budget inferiore ai 10 milioni di dollari in co-finanziamento con Chernin Entertainment, Blumhouse-Atomic Monster, 21 Laps e Phobos, il film rappresenta un ritorno sull’investimento semplicemente clamoroso per A24.

Il fine settimana del botteghino mondiale sta regalando enormi soddisfazioni anche ad altre importanti major cinematografiche. In casa Lionsgate si festeggia il record assoluto di Michael, il biopic che supererà gli 888 milioni di dollari worldwide proprio in queste ore, diventando ufficialmente il titolo di maggior incasso nella storia dello studio. Ottimi segnali arrivano anche da Focus Features grazie a Obsession: la pellicola supererà i 151 milioni di dollari domani, consolidando il primato storico sul suolo americano per l’etichetta e mettendosi in scia per superare i 194.6 milioni globali di Downton Abbey e il record storico di Traffic ($207.5M).