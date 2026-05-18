Un nuovo appuntamento ad alta tensione è pronto a sbarcare nelle sale cinematografiche italiane. Il circuito The Space Cinema ha annunciato l’apertura ufficiale delle prevendite per Backrooms, l’attesissimo horror psicologico che sarà il protagonista della celebre iniziativa “Da Urlo“.

Il format, pensato appositamente per radunare gli amanti del brivido durante il primo giorno di programmazione, punta a offrire un’esperienza collettiva e immersiva per quello che si preannuncia come uno dei fenomeni di genere più discussi dell’anno.

La pellicola traspone sul grande schermo l’immaginario disturbante nato dall’omonimo fenomeno virale del web e dalle creepypasta, trasformate in un successo globale dai video del giovane regista Kane Parsons, noto online come Kane Pixels. Per incentivare la partecipazione al debutto, tutti gli spettatori che acquisteranno il proprio biglietto online per la giornata di lancio riceveranno in omaggio un poster esclusivo in edizione limitata dedicato al film.

La trama di Backrooms segue la suggestione claustrofobica dei celebri video indipendenti: superando i confini della realtà si viene intrappolati in un labirinto infinito di corridoi gialli e stanze vuote, dove la sensazione di isolamento viene spezzata solo dall’eco di passi inquietanti. Nonostante si tratti dell’esordio cinematografico del giovanissimo autore, la produzione vanta un cast di rilievo internazionale che vede come protagonisti Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve.

Come acquistare i biglietti per Backrooms nei The Space Cinema

I posti in sala per assistere alla proiezione speciale e assicurarsi il poster omaggio sono già disponibili attraverso i canali digitali ufficiali del circuito. È possibile effettuare la prenotazione direttamente sul sito web di The Space Cinema nella pagina dedicata a Backrooms, oppure completare l’acquisto in mobilità utilizzando l’applicazione ufficiale del circuito disponibile per dispositivi iOS e Android.

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