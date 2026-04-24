Il mito moderno nato sui forum online e diventato un fenomeno virale da milioni di visualizzazioni è pronto a invadere le sale cinematografiche. I Wonder Pictures ha svelato oggi il trailer ufficiale di Backrooms, film che segna il debutto sul grande schermo di Kane Parsons (noto sul web come Kane Pixels), che a soli vent’anni diventa il più giovane autore nella storia di A24.

Il film arriverà nei cinema italiani il 27 maggio 2026, con due giorni di anticipo rispetto alla release negli Stati Uniti e al resto del mondo.

La pellicola traspone l’estetica found-footage che ha ridefinito l’horror contemporaneo, trascinando lo spettatore in una dimensione infinita fatta di corridoi deserti, luci al neon sfarfallanti e spazi liminali disturbanti. La sceneggiatura, curata dallo stesso Parsons insieme a Will Soodik, vede coinvolti nel cast attori di rilievo come i candidati all’Oscar Chiwetel Ejiofor e Renate Reinsve, affiancati da Mark Duplass e Finn Bennett.

Backrooms film trailer: la visione di James Wan e Kane Parsons

Il progetto vanta la produzione di un gigante del genere come James Wan, già creatore di saghe leggendarie come Saw e The Conjuring, che ha scommesso sulla capacità di Parsons di espandere l’universo narrativo collettivo nato nel 2019. Il trailer di Backrooms evoca la costante minaccia di entità che si muovono nell’ombra di una realtà parallela, dove ogni passo falso può portare alla perdita definitiva della propria identità.