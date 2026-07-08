Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Backrooms continua a macinare incassi record in ogni angolo del pianeta, confermandosi come il film con il maggior incasso di sempre, sia a livello domestico che internazionale, nella storia della casa di produzione A24. La pellicola horror indipendente ha tagliato lo straordinario traguardo dei 350 milioni di dollari globali la scorsa domenica, dopo soli 37 giorni di permanenza nelle sale cinematografiche.

Si tratta di una delle storie di successo più incredibili ed dirompenti della stagione: basti pensare che Backrooms (ora nelle sale con la versione estesa), costato appena 10 milioni di dollari di budget, è riuscito a superare gli incassi globali di franchise storici e consolidati, tra cui l’ultimo capitolo cinematografico della saga di Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Ad oggi, il bottino complessivo ha raggiunto i 357 milioni di dollari in tutto il mondo, proiettando definitivamente il giovanissimo regista Kane Parsons nell’Olimpo dei filmmaker più richiesti di Hollywood, dopo il successo virale ottenuto inizialmente su YouTube grazie ai suoi celebri cortometraggi dedicati proprio alle famigerate “stanze sul retro”.

Backrooms incassi internazionali e il confronto con Obsession

Il cammino internazionale del lungometraggio sta mostrando una tenuta straordinaria (le cosiddette long legs) in moltissimi mercati chiave. In Cina il film è ormai prossimo ai 15 milioni di dollari, avendo registrato nell’ultimo weekend un calo di appena il 12% rispetto al debutto. Lo stesso scenario si sta ripetendo in Europa: in Francia la pellicola ha spodestato Marty Supreme, diventando il miglior incasso di sempre per A24 nel Paese transalpino. Il film guida le classifiche storiche dello studio indie anche in Germania (dove ha registrato addirittura una crescita del 5% nell’ultimo fine settimana), a Taiwan, nei territori del Benelux (con 4 milioni complessivi), in Polonia, in Thailandia e in Russia.

Questo exploit globale per il cinema horror indipendente arriva a sole due settimane di distanza da un altro incredibile caso cinematografico: parliamo di Obsession, thriller psicologico diretto da Curry Barker. Proprio come Parsons, anche Barker ha mosso i suoi primi passi raccogliendo milioni di visualizzazioni su YouTube, e il suo Obsession ha saputo fare ancora di meglio, toccando quota 403 milioni di dollari complessivi a livello globale.

I dati aggregati confermano una tendenza chiarissima per l’andamento del Box Office contemporaneo: i giovani talenti nati sul web stanno ridefinendo le regole del successo commerciale al cinema.