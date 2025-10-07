Anche a novembre torna Back to Cult, l’appuntamento con i grandi classici del passato di Nexo Studios: il prossimo cult sarà Quei Bravi Ragazzi.

In occasione del 35° anniversario dell’uscita al cinema di Quei Bravi Ragazzi, Nexo Studios riproporrà nelle sale italiane il capolavoro diretto da Martin Scorsese il 17, 18 e 19 novembre 2025. Il film di Scorsese è un classico intramontabile, capace di affascinare e sconvolgere gli spettatori di ogni epoca. L’elenco delle sale che parteciperanno all’evento sarà disponibile a breve su nexostudios.it e le prevendite apriranno a partire dal 17 ottobre.

Quei Bravi Ragazzi, un classico senza tempo

Quei Bravi Ragazzi è considerato da molti un film leggendario: Leone d’Argento alla Mostra di Venezia e candidato a sei Premi Oscar, il film ha saputo trasformare la vicenda dell’italo-irlandese Henry Hill in un ritratto indimenticabile dell’ascesa e della caduta di un’intera generazione di fuorilegge.

Anche se “Goodfellas” (titolo originale) copre un arco temporale che va dal 1955 al 1980, le modalità di rappresentazione di Scorsese sono già pienamente calate nell’estetica degli anni ’90. Nel filmare una classica storia di mafia e violenza, ascesa e caduta, volgarità e ferocia imperniata sulla figura del mafioso (realmente esistito) Henry Hill (Ray Liotta), Scorsese imprime infatti alle immagini un ritmo mozzafiato e adrenalinico. Tra le altre cose, il cast conta la presenza di due grandi attori quali Robert De Niro e Joe Pesci.

Dialoghi come frustate, enfatizzati da un turpiloquio che diventa la cifra stessa del film, un design sonoro innovativo e i “suoi” attori intonati all’unisono. Scorsese si distacca volutamente dalla visione epica del “Padrino” di Coppola e dal romanticismo estremo di “C’era una volta in America” di Leone e riporta la mafia alla sua altezza reale fatta di sangue, soldi, prostitute e ferocia, sospendendo il giudizio a favore di una distanza/aderenza quasi documentaristica alla materia. Immensa la colonna sonora: 46 brani in due ore e mezza, tra Rolling Stones, Giuseppe Di Stefano, Aretha Franklin, Muddy Waters, Derek and the Dominoes.