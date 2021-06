Uno strano bacio nel nuovo poster di American Horror Story: Double Feature

FX on Hulu ha presentato oggi il primo poster di American Horror Story: Double Feature, la decima stagione della celebre serie tv creata da Ryan Murphy.

Il lancio della decima stagione di American Horror Story è atteso in piena estate (25 agosto), appena un mese dopo la premiére di American Horror Stories, la serie che farà da spin-off sempre creata da Ryan Murphy. La trama di Double Feature è al momento avvolta nel mistero, è noto però che la narrazione sarà divisa in due filoni, uno ambientato nel mare, l’altro sulla spiaggia. A tal proposito, il poster (lo trovate in fondo alla pagina) mostra proprio un bacio tra un alieno ed una sirena,con molta probabilità i due esseri al centro delle due storie di Double Feature.

AMERICAN HORROR STORY: DOUBLE FEATURE

PRODUZIONE: La decima stagione sarà realizzata come sempre da Ryan Murphy. Il titolo sarà Double Feature. CAST: Macaulay Culkin, Frances Conroy, Leslie Grossman, Billie Lourd, Sarah Paulson, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross, Finn Wittrock, Neal McDonouh. DISTRIBUZIONE: Dal. 25 agosto 2021 su FX.

TRAMA: American Horror Story: Double Feature sarà composta da due storie diverse: una ambientata in mare e una sulla spiaggia.