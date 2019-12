Netflix ha diffuso in rete il full trailer della seconda stagione di Lost in Space, fortunata serie tv prodotta da Legendary Television.

Per i Robinson è tempo di nuove avventure, ma soprattutto di nuovi pericoli, ed è per questo che il valore della famiglia sarà fondamentale nei nuovi episodi. La seconda stagione sarà rilasciata da Netflix dal 24 dicembre, in pieno periodo natalizio, a tal proposito col trailer vi proponiamo anche la sinossi ufficiale:

Ancora più pericolo e avventura in arrivo per la famiglia Robinson! Con la Jupiter 2 bloccata su un misterioso pianeta oceanico e senza il loro amato Robot, i Robinson devono lavorare insieme, insieme alla pericolosa e manipolatrice Dottoressa Smith e al sempre affascinante Don West, per tornare alla Resolute e ricongiungersi con gli altri coloni. Ma in breve capiranno che non tutto è come sembra. Una serie di incredibili nuove minacce e scoperte inaspettate emergono, mentre cercano la chiave per trovare il robot e un passaggio sicuro verso Alpha Centauri. Non si fermeranno davanti a nulla per mantenere la loro famiglia al sicuro… la sopravvivenza è la specialità dei Robinson dopo tutto.

Il trailer è stato rilasciato anche nella versione italiana, lo trovate in fondo al nostro articolo.

Lost in Space (Seconda Stagione)

Lost in Space, prodotto dalla Legendary Television, vede nel cast Toby Stephens, Molly Parker, Maxwell Jenkins, Mina Sundwall, Taylor Russell, Ignacio Serricchio e Parker Posey. Nella seconda stagione Ajay Friese e Sibongile Mlabo, che nella prima interpretavano personaggi ricorrenti, avranno ruoli regular.

Al centro della storia ci sono i Robinson: una famiglia che lascia la Terra per andare alla ricerca di un pianeta da colonizzare per permettere all’umanità di iniziare una nuova vita in un mondo migliore. I protagonisti dovranno però affrontare un cambio di rotta inaspettato e formare nuove alleanze per sopravvivere in un ambiente alieno. Insieme ai Robinson ci saranno inoltre la carismatica dottoressa Smith e il ribelle Don West.

Lost in Space tornerà su Netflix con la seconda stagione dal 24 dicembre 2019.