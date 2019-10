Se nel tardo pomeriggio odierno abbiamo apprezzato il primo avventuroso trailer (qui) di Jungle Cruise, diamo ora uno sguardo al poster ufficiale.

La storia è incentrata sul capitano di una nave (Dwayne Johnson) che porta una coppia di fratelli, interpretati da (Jack Whitehall) e (Emily Blunt), in una missione per cercare un albero che si dice abbia poteri curativi. Incontreranno animali esotici ma anche una spedizione tedesca in cerca dello stesso “bottino”, composta da Edgar Ramirez e Jesse Plemons.

Jungle Cruise

La regia è stata affidata a Jaume Collet-Serra. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da John Requa e Glenn Ficarra, e successivamente riscritta da J.D. Payne e Patrick McKay. Le ultime modifiche alla sceneggiatura sono state firmate da Michael Green. Nel cast Dwayne Johnson, Emily Blunt, Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons.

Sinossi. La star Dwayne Johnson e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt saranno i protagonisti del nuovo film Disney Jungle Cruise, un’entusiasmante avventura ispirata all’omonima storica attrazione di Disneyland, in California. Dwayne Johnson vestirà i panni di Frank Wolff, capitano di una barca fluviale, mentre Emily Blunt sarà la dottoressa Lily Houghton.

Jungle Cruise arriverà in sala a partire dal 24 luglio 2020. Dalla prossima estate in Italia.