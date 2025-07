L’universo cinematografico Marvel (MCU) si sta preparando ad una sorta di reset, a confermarlo è stato il CEO Kevin Feige, ed il catalizzatore sarà Avengers: Secret Wars.

Con I Fantastici 4: Gli inizi oramai ad un passo dall’esordio in sala, e Avengers: Doomsday attualmente in fase di produzione, l’universo cinematografico Marvel (MCU) si sta preparando ad una vera e propria rivoluzione dal punto di vista narrativo, e Avengers: Secret Wars sarà il vero catalizzatore. A parlare di questa incredibile – ma dovuta – rivoluzione è stato Kevin Feige in occasione di una lunga intervista rilasciata a Variety (via GamesRadar).

“Stiamo utilizzando quella [storia] non solo per completare le storie che abbiamo raccontato dopo Endgame, ma, cosa altrettanto importante – e potete guardare i fumetti di Secret War per capire dove questo ci porterà – ci prepara davvero per il futuro“, ha rivelato Feige. “Endgame, letteralmente, parlava di finali. Secret Wars parla di inizi.”

Feige, però, è stato attento a non utilizzare la parola “reboot”, che in molti casi spaventa: “Reboot è una parola che fa paura. Reboot può significare molte cose per molte persone. Reset, linea temporale singolare: stiamo pensando in questa direzione.”

Molte altre sono state le dichiarazioni di Feige in merito al futuro dell’MCU, ma a fare rumore è stato, tra le altre cose, un riferimento al destino dei personaggi più amati dai fan Marvel, come per esempio Tony Stark e Steve Rogers; a tal proposito, il CEO di Marvel ha svelato che tali personaggi saranno riassegnati in futuro.

Parole forti, quelle di Kevin Feige, ma sotto molti di vista attese dai fan. Non resta che attendere i prossimi film dell’MCU così da iniziare ad intravedere tale rivoluzione ..o reset.