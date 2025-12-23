Il film Kang Dynasty è stato riavviato, Doomsday incombe, ma le speculazioni su come sarebbe stato l’Avengers cancellato continuano a circolare in rete.

Con il teaser leaked di Avengers: Doomsday su Steve Rogers che sta facendo impazzire la rete (trovate qui il nostro articolo), emergono nuovi dettagli (ancora non ufficiali) sulla trama originale di Avengers: The Kang Dynasty, il film annullato dopo l’uscita di Jonathan Majors nel 2024.

Secondo l’insider MyTimeToShineHello (citato da SuperHeroHype e ComicBookMovie), il progetto avrebbe visto la TVA radunare un gruppo di Esseri Ancoraggio (esseri chiave di ogni universo) per sconfiggere il Concilio dei Kang. Tra questi:

Tobey Maguire e Andrew Garfield come varianti Spider-Man

Tom Holland come “ancora” di Earth-616

Hugh Jackman come Wolverine

Nicolas Cage come Ghost Rider

Secondo la ricostruzione, il piano fallisce, il Multiverso collassa, e Kang crea Battleworld per preparare la strada verso Secret Wars. La storia sarebbe stata più contenuta rispetto al finale epico di Secret Wars, con focus su Spider-Man e cameo multiversali.

Altre fonti confermano voci simili:

Cosmic Book News parla di un “piccolo gruppo di eroi” contro Kang.

Michael Waldron (sceneggiatore Doomsday) ha rivelato un early draft con i Young Avengers che sconfiggono un “rookie Kang” (variante lucertola da Quantumania).

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze: Marvel non ha mai confermato questi dettagli, e dopo la scelta del Dottor Destino come nuovo villain (Robert Downey jr come interprete), la trama Kang Dynasty è stata accantonata. Tuttavia, queste voci alimentano il dibattito: Destino potrebbe aver “eliminato” i Kang come ostacolo? Nei fumetti, Doctor Doom ha sempre considerato Kang un rivale inferiore (lo si vede chiaramente in Secret Wars del 1984, in Avengers Forever e nella miniserie Kang il Conquistatore del 2021).

Questa dinamica storica fa pensare a una remota possibilità: i Marvel Studios potrebbero aver deciso di inserire in Avengers: Doomsday un piccolo, rapido cenno a Kang e alla sua (più che ipotizzabile) dipartita per mano del Dottor Destino? Nel caso sarebbe un modo elegante per chiudere quel capitolo e passare il testimone al nuovo grande antagonista.

Ad ogni modo, come anticpato, Doomsday (1 maggio 2026) incombe, così come Secret Wars (2027), e il “what if” di Kang Dynasty continua a far sognare i fan MCU.

Cosa ne pensate voi? Rispondete nei commenti.