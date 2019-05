Messa in archivio l’epica battaglia con Thanos, i Vendicatori potrebbero in futuro ritrovarsi contro un altro famoso villain, ed un dettagli narrativo in particolare visto in Avengers: Endgame potrebbe essere un indizio.

Anche se è al momento è relativamente presto per parlare di nuovo super villain, il Marvel Cinematic Universe potrebbe aver già introdotto segretamente nella sua epica narrazione l’antagonista dei Vendicatori. Ma veniamo ai fatti.

Volendo percorrere la tesi dei viaggi nel tempo, ricordiamo introdotta con le Particelle Pym e il Regno Quantico, i Vendicatori potrebbero inavvertitamente creato nuove timeline parallele, e risvegliato così l’interesse di un personaggio in particolare, il cui nome risponde a quello di Kang il Conquistatore.

Come noto dai fumetti, Kang il Conquistatore vive nel 30° Secolo a.C, ed ha il potere – tra le altre cose – di viaggiare nel tempo, e saltare da una dimensione temporale all’altra. Nel corso delle edizioni Kang è stato sia eroe che villain, e questo a seconda delle distorsioni temporali create dal multiverso. Si è spesso battuto con i Fantastici Quattro, divenendo talvolta amico di Reed Richards ed altre di Doctor Doom. La sua presenza nel Marvel Cinematic Universe potrebbe, inoltre, facilitare l’introduzione degli stessi Fantastici Quattro, finalmente tornati nelle mani dei Marvel Studios.

Ovviamente stiamo percorrendo una tesi non confermata, pertanto soggetta a smentita. Non resta quindi che attendere nuovi dettagli provenienti dai prossimi capitoli in via di sviluppo, Spider-Man: Far From Home in testa.