Marvel Studios ha annunciato il ritorno nelle sale americane di Avengers: Endgame, il colosso del 2019 diretto dai fratelli Russo, per una riedizione esclusiva a partire dal 25 settembre 2026.
L’evento, confermato da Disney anche attraverso i canali social ufficiali, servirà a scaldare i motori in vista dell’uscita prossima di Avengers: Doomsday (18 dicembre 2026), con Robert Downey Jr. nei panni del villain Doctor Destino.
“Endgame“, il secondo film più redditizio di sempre con 2.8 miliardi di dollari globali (858 milioni solo negli USA), ha chiuso come noto l’Infinity Saga e tornerà tra “Spider-Man: Brand New Day” (31 luglio 2026) e “Doomsday“, creando un ponte tra epoche MCU.
Kevin Feige, capo Marvel, ha ribadito: «Facciamo film per i cinema, perché è lì che appartengono». I fratelli Russo, registi di entrambi, hanno condiviso un video virale delle reazioni del pubblico al portal scene: «Il miglior pre-game per Doomsday è Endgame».
Intanto, lo ricordiamo, Avengers: Endgame è disponibile sul catalogo di Disney+.
Pronti per il bis?
Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?
Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.
Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.
Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?
Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.
Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).
Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).
