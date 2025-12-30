Secondo rumor attendibili, il primo trailer completo del film evento Marvel potrebbe debuttare durante l’evento più visto dell’anno.

Mentre Marvel Studios continua a dosare l’hype con i quattro teaser al cinema (l’ultimo con gli X-Men sta girando leaked in rete), emerge una finestra ipotetica per il trailer completo di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026).

L’insider TrailerTrack (citato da SuperHeroHype) ha affermato con certezza nelle ore scorse: “Non c’è dubbio: il full trailer di Avengers: Doomsday debutterà durante il Super Bowl 2026. Sarà un evento MASSIVO”. Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2026 (a New Orleans), e Marvel, come noto, ha una lunga tradizione di spot epici durante l’evento (da Civil War a Endgame). Un trailer completo lì sarebbe perfetto per massimizzare l’impatto, con Robert Downey Jr come Dottor Destino e il grande team-up contro di lui.

Chiaramente Marvel non ha confermato nulla in via ufficiale, ma la fonte TrailerTrack ha un buon track record su rollout trailer. Nel frattempo, i teaser teatrali (uno a settimana prima di Avatar: Fuoco e Cenere) continuano a tenere alta l’attesa; a tal proposito attendiamo le versioni ufficiali dei teaser su Thor e gli X-Men, ma soprattutto il teaser completo per la prossima settimana.

Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, riunirà eroi vecchi e nuovi contro il Dottor Destino. Il countdown è partito – e il Super Bowl potrebbe essere uno dei momenti clou.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).