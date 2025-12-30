Avengers Doomsday trailer completo super bowl
Avengers: Doomsday | Il trailer completo uscirà al Super Bowl 2026?

Scritto da Frenck Coppola

Secondo rumor attendibili, il primo trailer completo del film evento Marvel potrebbe debuttare durante l’evento più visto dell’anno.

Mentre Marvel Studios continua a dosare l’hype con i quattro teaser al cinema (l’ultimo con gli X-Men sta girando leaked in rete), emerge una finestra ipotetica per il trailer completo di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026).

L’insider TrailerTrack (citato da SuperHeroHype) ha affermato con certezza nelle ore scorse: “Non c’è dubbio: il full trailer di Avengers: Doomsday debutterà durante il Super Bowl 2026. Sarà un evento MASSIVO”. Il Super Bowl LIX si terrà il 9 febbraio 2026 (a New Orleans), e Marvel, come noto, ha una lunga tradizione di spot epici durante l’evento (da Civil War a Endgame). Un trailer completo lì sarebbe perfetto per massimizzare l’impatto, con Robert Downey Jr come Dottor Destino e il grande team-up contro di lui.

Chiaramente Marvel non ha confermato nulla in via ufficiale, ma la fonte TrailerTrack ha un buon track record su rollout trailer. Nel frattempo, i teaser teatrali (uno a settimana prima di Avatar: Fuoco e Cenere) continuano a tenere alta l’attesa; a tal proposito attendiamo le versioni ufficiali dei teaser su Thor e gli X-Men, ma soprattutto il teaser completo per la prossima settimana.

Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, riunirà eroi vecchi e nuovi contro il Dottor Destino. Il countdown è partito – e il Super Bowl potrebbe essere uno dei momenti clou.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).

