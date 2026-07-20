I Marvel Studios hanno dato il via alla campagna promozionale del crossover più atteso degli ultimi anni. È finalmente disponibile il primo spettacolare trailer ufficiale italiano di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo della saga sui Vendicatori in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 16 dicembre.

Diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo – già registi di Infinity War ed Endgame e colonne portanti della ristrutturazione del franchise dei Marvel Studios – e prodotto dal presidente Kevin Feige, il film promette di essere un evento cinematografico epocale. La sinossi anticipa una rotta di collisione letale: gli amati supereroi provenienti da tre universi distinti si troveranno costretti a unire le forze per affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti, legata all’arrivo del Dottor Destino.

Il trailer di Avengers: Doomsday era stato mostrato in anteprima assoluta in occasione della scorsa edizione del CinemaCon di Las Vegas.

Robert Downey Jr è il Dottor Destino nel primo video spettacolare

Il trailer offre una prima e terrificante anteprima del Dottor Destino (Doctor Doom), interpretato da un sorprendente Robert Downey Jr. che fa il suo ritorno nel MCU nell’inedita veste di uno dei villain più formidabili della Casa delle Idee. La minaccia si preannuncia talmente devastante da spingere il Professor Xavier, interpretato da Patrick Stewart, a pronunciare parole cariche di tensione: “Qualcosa sta arrivando, qualcosa che potremmo non essere in grado di scoraggiare. Saremo messi di fronte a una decisione impensabile”.

A fargli eco è il Thor di Chris Hemsworth, consapevole che per abbattere Destino servirà un vero e proprio miracolo. Fortunatamente, il miracolo sembra avere le sembianze di Steve Rogers: il trailer sancisce infatti il clamoroso ritorno di Chris Evans nei panni di Captain America per la prima volta dall’epilogo di Avengers: Endgame.

Il film vanta un cast all-star monumentale che riunisce le principali icone dei Marvel Studios e della passata era Fox: oltre ai già citati Downey Jr., Evans, Hemsworth e Stewart, il video mostra Shang-Chi (Simu Liu), Yelena Belova (Florence Pugh) alla guida dei Thunderbolts, Namor (Tenoch Huerta) insieme alle forze di Wakanda, il Gambit di Channing Tatum, i Fantastici Quattro al completo e persino il Magneto di Ian McKellen. Un parterre di proporzioni bibliche che include tra i tantissimi anche Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Vanessa Kirby, Sebastian Stan e David Harbour, pronti a dare vita a una battaglia per la sopravvivenza del Multiverso.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Titolo originale: Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday Regia: Anthony Russo, Joe Russo

Anthony Russo, Joe Russo Sceneggiatura: Stephen McFeely

Stephen McFeely Cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, Tenoch Huerta Mejia

Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Pedro Pascal, Paul Rudd, Anthony Mackie, Florence Pugh, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Wyatt Russell, Channing Tatum, Simu Liu, Ian McKellen, Tom Hiddleston, James Marsden, Patrick Stewart, Joseph Quinn, Sebastian Stan, David Harbour, Letitia Wright, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Kathryn Newton, Danny Ramirez, Winston Duke, Alan Cumming, Hannah John-Kamen, Rebecca Romijn, Mabel Cadena, Tenoch Huerta Mejia Produzione: Marvel Studios, AGBO

Marvel Studios, AGBO Produttori: Kevin Feige, Louis D’Esposito, Jonathan Schwartz

Kevin Feige, Louis D’Esposito, Jonathan Schwartz Data di uscita in Italia: 16 dicembre 2026

16 dicembre 2026 HUB di riferimento: Marvel Universe