Avengers: Doomsday | Tracce di Deadpool nel film Marvel?

Con I Fantastici 4 al cinema, l’attenzione dei fan Marvel non può che riversarsi allo sviluppo di Avengers: Doomsday ..e su Deadpool, l’amatissimo anti-eroe interpretato da Ryan Reynolds.

Come noto da tempo, all’interno della speciale presentazione dell’immenso cast di Doomsday avvenuta in marzo sono state segnalate assenze importanti, alcune più di altre. Ma se abbiamo parlato in più occasioni del Captain America di Chris Evans (qui il nostro ultimo aggiornamento), oggi è il turno di Deadpool, il celebre anti-eroe Marvel portato al cinema dal divo hollywoodiano Ryan Reynolds.

Nonostante la sua natura assolutamente anarchica, il Mercenario Chiacchierone è da sempre alla ricerca di approvazione da parte di un team di suoi simili. Nei film fino ad oggi usciti al cinema, infatti, ha provato a far squadra con Colosso e Testata Mutante Negasonica prima, con la X-Force dopo, ed infine con un bizzarro team di mutanti co-guidati con Wolverine. Ma sappiamo tutti che gli Avengers sono da sempre un obiettivo prioritario.

Ora, con Avengers: Doomsday in via di sviluppo, viene da pensare: “Come mai i Marvel Studios non stanno cercare di far entrare Deadpool nel team? Beh, a parte le solite risposte legate ai diversi target di pubblico, pare proprio che qualcosa sotto-banco si stia muovendo. A pubblicare sui social quella che sembra una traccia incontrovertibile è stato lo stesso Ryan Reynolds.

Niente di particolarmente diretto, ma di certo capace di far riflettere ..e sognare magari. Un’immagine del logo degli Avengers, guarda caso sporcato da un simbolo anarchico sul profilo Instagram di Reynolds? Beh, sembra una prima traccia di un sentiero a nostro avviso scontato.

Cosa pensate di questo post-social di Ryan Reynolds? Rispondete nei commenti.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).