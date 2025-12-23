Chris Evans è di nuovo Steve Rogers/Captain America: la Marvel conferma il leak con il primo teaser di Avengers: Doomsday.

Dopo giorni di leak impazziti, Marvel Studios ha reso ufficiale il primo teaser di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026), proiettato esclusivamente nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Il video, breve e carico di emozione, mostra Chris Evans nei panni di Steve Rogers: arriva in moto a casa, apre un armadio con il vecchio costume da Captain America, lo guarda con nostalgia e poi abbraccia un bambino piccolo – probabilmente suo figlio con Peggy Carter. Il teaser si chiude con la scritta iconica: “Steve Rogers will return”.

Avengers: Doomsday | Il teaser di Steve Rogers

È il primo di quattro teaser diversi previsti da Marvel (uno a settimana al cinema per spingere il repeat viewing). Evans torna davvero come Cap, dopo aver detto addio in Endgame. Il bambino è il dettaglio che fa impazzire i fan: un salto emotivo perfetto per il personaggio.

Cosa significa per Doomsday?

Il ritorno di Rogers è un segnale forte: Avengers: Doomsday sarà un team-up epico con eroi del passato e del presente, mentre RDJ come Doctor Doom sarà la minaccia principale. Il teaser è un omaggio a Endgame e un ponte verso Secret Wars (2027).

Avengers: Doomsday | Il Teaser Poster

Avengers: Doomsday poster – Credits Marvel Studios

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).