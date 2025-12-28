Il terzo teaser al cinema è finito online: gli X-Men originali sono i protagonisti assoluti.

Marvel Studios continua la sua campagna teaser esclusiva per Avengers: Doomsday al cinema prima di Avatar: Fuoco e Cenere, e il terzo (proiettato da questa settimana) è stato registrato e leaked in rete. Il video è breve ma esplosivo: focus sugli X-Men che tornano nell’MCU.

Il teaser dura 1 minuto e 10 secondi, ed è incentrato come anticipato sugli X-Men originali tra cui Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) e Ciclope (James Marsden), quest’ultimo con il costume classico dei fumetti. Il teaser, come gli altri, si chiude con la scritta “The X-Men Will Return in Avengers: Doomsday”. In attesa della versione ufficiale, vi rimandiamo a questo link per vederlo come leak.

Avengers Doomsday – Leak teaser X-Men

È il terzo di quattro teaser diversi (dopo Steve Rogers e Thor). Marvel sta rimuovendo i leak ovunque, ma la scena è autentica al 100% e conferma il grande ritorno dei mutanti nel MCU post-Deadpool & Wolverine.

Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, uscirà il 18 dicembre 2026. Robert Downey Jr. sarà il Dottor Destino, con un cast che include Anthony Mackie, Sebastian Stan, Florence Pugh e molti altri.

Non perdetevi il quarto teaser al cinema – il più atteso di tutti!

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).