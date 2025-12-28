Il Dio del Tuono è più serio e emotivo che mai nel nuovo teaser al cinema.

Marvel Studios ha lanciato il secondo teaser ufficiale di Avengers: Doomsday (in sala dal 18 dicembre 2026), proiettato esclusivamente nelle sale prima di Avatar: Fuoco e Cenere. Il video si concentra su Chris Hemsworth nei panni di Thor: un Dio del Tuono più maturo e riflessivo, con il look corto dai tempi di Ragnarok e Infinity War. Il teaser mostra Thor che bacia sulla fronte la figlia adottiva Love (India Rose Hemsworth, la vera figlia dell’attore, già vista in Love and Thunder) e poi prega Odino in un bosco, chiedendo forza per affrontare una nuova minaccia e tornare da lei. Il tono è serio, emotivo e lontano dalla comicità dell’ultimo film solo – un ritorno al Thor “guerriero” che i fan amano.

Avengers: Doomsday – screenshot thor

Il teaser si chiude con la scritta “Thor Will Return in Avengers: Doomsday” e un countdown alla data d’uscita. In attesa del rilascio ufficiale, vi rimandiamo a questo link per vederlo.

È il secondo di quattro teaser diversi previsti da Marvel (uno a settimana al cinema per spingere il repeat viewing). Il primo era dedicato a Steve Rogers (Chris Evans), questo a Thor – i prossimi promettono sorprese ancora più grandi.

Avengers: Doomsday riunirà gli eroi contro Dottor Destino (Robert Downey Jr.). Diretto dai fratelli Russo, con un cast che include anche Anthony Mackie, Sebastian Stan, Tom Hiddleston e molti altri.

Non perdetevi i prossimi teaser al cinema – Marvel sta dosando l’hype alla perfezione!

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).