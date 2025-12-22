Il primo dei quattro teaser di Avengers: Doomsday al cinema è finito online: Steve Rogers è di nuovo tra noi.

Un teaser esclusivo di Avengers: Doomsday (in sala dal 1 maggio 2026), proiettato prima di Avatar: Fuoco e Cenere, è stato registrato in sala e sta girando in rete. Marvel sta rimuovendo i video leaked ovunque, ma gli screenshot e le descrizioni confermano: è autentico al 100%.

Cosa mostra il teaser di Avengers: Doomsday dedicato a Steve Rogers

La scena, breve ma emozionante, mostra Chris Evans nei panni di Steve Rogers: arriva in moto a casa, apre un armadio con il vecchio costume da Captain America, lo guarda con nostalgia e poi abbraccia un bambino piccolo – probabilmente suo figlio con Peggy Carter. Il teaser si chiude con la scritta “Steve Rogers will return” (qui il leak).

È il primo dei quattro teaser diversi previsti da Marvel (uno a settimana al cinema per spingere il repeat viewing). Fonti come Variety, IGN e Deadline confermano l’autenticità, e il web è in delirio: “Cap è padre!”, “Il ritorno più atteso”.

Evans aveva detto addio dopo Endgame, ma il successo di Deadpool & Wolverine (e il richiamo di RDJ come Doom) lo ha convinto. Ora aspettiamo gli altri teaser (uno su Thor, uno su Doom, uno ensemble). Andate in sala per vederlo in qualità perfetta – e senza rischio takedown!

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).