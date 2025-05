Avengers | Doomsday e Secret Wars rinviati da Disney

Il colosso dell’intrattenimento Disney ha annunciato di aver rinviato le date di uscite di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

All’interno di un rimpasto più ampio del programma di distribuzione dell’universo Marvel Studios, la Disney ieri ha comunicato che Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars saranno rinviati di qualche mese rispetto alle date inizialmente annunciate. Nel dettaglio, Doomsday (atteso per il 1° maggio 2026) uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars (atteso per il 7 maggio 2027) uscirà il 17 dicembre 2027 (via Empire).

Altre modifiche riguardano la rimozione di un film Marvel senza titolo previsto per il 13 febbraio 2026, e l’apparente rimozione di ulteriore due film Marvel senza titolo, previsti per il 6 novembre 2026 e il 5 novembre 2027. Le date in questione sono state assegnate ad altrettanti film Disney senza titolo.

Avengers | Cosa Cambia nell’MCU con il rinvio di Doomsday e Secret Wars?

Lo slittamento delle date di film Marvel oramai non fa più notizia. Tali mega-produzioni devono considerare le fitte agende lavorative di troppe stelle hollywoodiane, e questo non può che comportare ritardi talvolta difficilmente gestibili anche da gente come Kevin Feige, assoluti geni di questo settore.

Nel particolare questo nuovo slittamento comporta per i fan la mancanza di un film Marvel per un anno intero dopo I Fantastici 4: Gli Inizi (in uscita a luglio 2025), sempre che Spider-Man: Brand New Day non riceva lo stesso trattamento.

Cattiva notizia per i fan Marvel? Non necessariamente visto che stiamo parlando di due film che, almeno sulla carta, hanno il potenziale di attrarre la stessa attenzione di film quali Infinity War e Endgame, e conosciamo bene l’amore dei fan per film di queste portate. Meglio un progetto ben fatto con lunghe attese che film realizzati solo per raccogliere denaro in tempi più brevi.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).