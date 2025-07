Avengers: Doomsday | Nuovo rumour sul ritorno di Chris Evans

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, ma per i fan Marvel il pensiero va sempre all’assenza di Chris Evans.

Tra le voci più ricorrenti che hanno spesso generato enormi discussioni sui social, la fine dell’esperienza con l’MCU di Chris Evans è forse quella più famosa. Ma siamo davvero certi che l’ultima volta del divo hollywoodiano è arrivata con Deadpool & Wolverine, e per giunta in un ruolo che non riguarda Steve Rogers/Captain America? Beh, secondo il nuovo rumour di giornata, pare proprio che Avengers: Doomsday potrebbe offrire un’enorme sorpresa.

A lanciare il nuovo clamoroso rumour è stato nelle ore scorse il famoso reporter MyTimeToShineHello. Senza giri di parole, infatti, il reporter ha confermato il ritorno di Evans al 100%: “Chris Evans is 100% back in Avengers Doomsday“. Il background di MyTimeToShineHello è impressionante, i suoi scoop in materia Marvel si sono spesso tramutati in notizie vere, pertanto stavolta i fan potranno avere un nuovo motivo per sperare in un ritorno di Evans, o almeno così sembra.

Chris Evans is 100% back in Avengers Doomsday pic.twitter.com/O4EVbCWDDr — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) July 18, 2025

Quando l’immenso cast di Avengers: Doomsday è stato annunciato in pompa magna il nome di Chris Evans è stato omesso, e questo è un dato di fatto, ma come sempre accade in quel di Hollywood le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e soprattutto gli attori sono spesso costretti a mentire anche l’evidenza. Sarà in effetti così anche questa volta? Tornerà Steve Rogers in qualche modo nell’MCU? Non resta che attendere per scoprirlo.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).