Robert Downey jr tornerà nell’MCU come Dottor Destino in Avengers: Doomsday, ma intanto ha trovato del tempo per omaggiare un vecchio amico.

Impegnato sul set del nuovo film evento Marvel per l’appunto, il premio Oscar Robert Downey jr ieri ha pubblicato via social un insolita immagine che lo ritrae mentre legge il libro firmato da Jeremy Renner, suo amico e collega nell’MCU come Hawkeye (Occhio di Falco). “Sto leggendo il libro di Renner e mi sento già più forte…“, ha scritto Downey su Instagram mentre fletteva i bicipiti e leggeva il libro di Renner My Next Breath .

Robert Downey jr ha aggiunto: “Che viaggio verso la saggezza… molto istruttivo… una lettura obbligata!” La risposta di Renner, ovviamente, non si è fatta attendere: “Siamo lontani dalla terapia intensiva… Almeno sappiamo come finisce questa storia, fratello mio. Ti voglio bene“.

Non è chiaro se Jeremy Renner farà il suo ritorno come Occhio di Falco nell’MCU, le motivazioni riguardano un recente attrito con i Marvel Studios che, secondo alcune sue dichiarazioni, gli avrebbero offerto un stipendio misero per tornare protagonista nella seconda stagione di Hawkeye. “Mi hanno chiesto di fare la seconda stagione e mi hanno offerto metà dei soldi. Ho pensato: ‘Beh, mi ci vorrà il doppio del lavoro per metà dei soldi, e otto mesi del mio tempo, in pratica, per farlo per metà della cifra‘”, ha detto Renner a High Performance .

Ed ancora: “E io, ‘Mi dispiace. Perché pensavi che fossi solo la metà di Jeremy perché sono stato investito? Forse è per questo che vuoi pagarmi la metà di quanto ho guadagnato nella prima stagione?‘”, ha continuato. “Questa non è la Marvel. Non è proprio la Disney, sono solo i tirchi, i contabili.”

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Il film arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, a distanza di un anno è prevista la distribuzione del suo sequel Avengers: Secret Wars. Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).

FONTE: DEADLINE