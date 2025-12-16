Marvel sta preparando una strategia insolita per alzare l’hype in vista dell’uscita di Avengers: Doomsday. Un teaser trailer diverso ogni settimana al cinema.

Disney e Marvel Studios, a quanto pare, hanno ideato un rollout marketing particolare per il film evento Avengers: Doomsday, il grande team-up diretto dai fratelli Russo con Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom.

Secondo quanto riportato da fonti affidabili (The Hollywood Reporter), il film avrà quattro teaser trailer diversi, che verranno proiettati esclusivamente al cinema prima delle copie di Avatar: Fuoco e Cenere (al via il 19 dicembre negli USA). Ogni teaser durerà circa una settimana, per poi essere sostituito dal successivo: il primo dal 19 dicembre, il secondo intorno a Natale, il terzo a Capodanno e il quarto la settimana successiva. L’idea pare sia quella di spingere i fan più accaniti a tornare più volte al cinema per vedere tutte le versioni.

Online non dovrebbero arrivare subito (probabilmente solo dopo un mese), per non spoilerare chi va a vedere Avatar. Ma, come sempre, i leak sono già partiti…

ATTENZIONE SPOILER (solo per chi vuole sapere cosa gira sui leak – evita se preferisci l’ufficialità!)

I quattro teaser sembrano essere brevi scene focalizzate su personaggi specifici, non un trailer tradizionale ensemble:

Il primo (già leaked in bassa qualità) si concentra su Steve Rogers (Chris Evans), che torna dopo Endgame: arriva in moto a casa, guarda il vecchio costume e abbraccia un bambino (suo figlio?).

Il secondo dovrebbe essere su Thor (Chris Hemsworth).

Il terzo su Doctor Doom (Robert Downey Jr.).

Il quarto sull’intero film.

Chiaramente non si tratta di una notizia ufficiale, tuttavia le descrizioni coincidono su più fonti.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).