Avengers: Doomsday | Un nuovo Black Panther per l’MCU?

Quale sarà il ruolo di Black Panther in Avengers: Doomsday, e soprattutto sarà introdotto un nuovo eroe wakandiano nell’MCU?

Beh, queste due domande pare che non avranno risposte per molto tempo visto il rinvio a dicembre 2026 per Avengers: Doomsday, ma come sempre accade la rete offre spesso interessanti segnali, che si tratti di notizie certe o rumours più o meno affidabili.

Secondo una nuova indiscrezione riportata in rete dal conoscitore dell’ambiente My Time To Shine Hello, infatti, pare che l’obiettivo dei Marvel Studios sia quello di introdurre un secondo Black Panther da affiancare a Shuri, e magari sostituirla in futuro.

Anche se tra le ipotesi reiterate presenti in rete si parla di la nuova Pantera Nera proveniente da una seconda linea temporale, per MTTSH l’idea di base dei Marvel Studios riguarderebbe quella del figlio di T’Challa introdotto in una sequenza post-credits di Black Panther: Wakanda Forever, tra l’altro anch’egli chiamato T’Challa. Ad avvalorare questa ipotesi, tra l’altro, nelle settimane scorse in rete sono apparsi alcuni concept art che mostravano un nuovo Black Panther con le fattezze dell’attore Damson Idris, poi frettolosamente rigettate al mittente attraverso smentite non proprio convincenti da parte di Marvel.

Chiaramente siamo nel campo delle ipotesi, ed è per questo che vi chiediamo di prenderle in quanto tali. Ciò che è certo al momento, è che le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, e che Black Panther 3 non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma è sempre nei piani di Ryan Coogler.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).