Le voci sulla presenza di Chris Evans in Avengers: Doomsday continuano a raccogliere l’interesse di fan e appassionati, ed un nuovo dettaglio potrebbe continuare ad alimentare l’entusiasmo.

Attraverso un nuovo intervento social, My Time To Shine Hello ha offerto un nuovo bizzarro dettaglio riguardo il ritorno di Chris Evans nell’MCU. Secondo l’insider, infatti, il nome in codice di Evans sul set di Doomsday sembrerebbe essere “Luke Cage“. Si, avete letto bene, Luke Cage, celebre personaggio dell’universo Marvel, sarebbe lo strano nome in codice scelto dai Marvel Studios per confondere i curiosi sul set del prossimo film evento Avengers: Doomsday.

Il celebre studios ha spesso ricorso in passato a nomi in codice criptici per celare informazioni e spoiler sulla trama dei suoi film. A tal proposito, va ricordato che il personaggio interpretato da Giancarlo Giannini in Captain America: Brave New World era celato dal nome in codice “George Washington Bridge“, e sappiamo benissimo che in fondo si trattava del villain “Sidewinder“.

Speaking of which, Giancarlo Esposito had the codename “George Washington Bridge” on the set of Captain America: Brave New World, which caused confusion about who he was actually playing (Sidewinder). But now that I’m more aware of how Marvel uses these codenames to throw people… https://t.co/VQSM6lO9in — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) August 10, 2025

My Time To Shine Hello ha una percentuale di successo impressionante quando si tratta di rumours relativi all’MCU. Detto questo, il nostro consiglio è continuare a prendere con le dovute attenzioni i rumours legati al ritorno di Chris Evans nell’MCU.

Quando l’immenso cast di Avengers: Doomsday è stato annunciato in pompa magna il nome di Chris Evans è stato omesso, e questo è un dato di fatto, ma come sempre accade in quel di Hollywood le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e soprattutto gli attori sono spesso costretti a mentire anche l’evidenza. Sarà in effetti così anche questa volta? Tornerà Steve Rogers in qualche modo nell’MCU? Non resta che attendere per scoprirlo.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).