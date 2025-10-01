Proseguono senza sosta le riprese del film Avengers: Doomsday, e nel contempo i fratelli Russo continuano a lanciare messaggi criptici ai fan Marvel.

Approfittando dell’enorme seguito sul proprio account Instagram, Joe e Anthony Russo hanno rilasciato ieri un nuovo scatto dal dietro le quinte che, a quanto pare, nasconderebbe un dettaglio importante sul quello che potrebbe essere il tema di “Doomsday”.

Il messaggio lanciato dai Russo con la foto è: “Look hard…“.

Ad una prima occhiata sembrerebbe quasi impossibile scorgere il messaggio criptato, ma alcuni utenti (via GamesRadar) sembrano aver trovato la quadra svelando le tre lettere celate nel “rebus”, ossia “A v X“, o per meglio intenderci “Avengers contro X-Men“. Chiaramente viaggiamo nel campo delle ipotesi, ma se vogliamo tale ipotesi non potrebbe essere molto lontana dalla verità. A tal proposito, va considerato che in Avengers: Doomsday saranno presenti tanti X-Men, con molti attori della precedente continuity Fox X-Men confermati, inoltre la teoria che il film possa convogliare questo tema è già anticipata in passato da più fonti.

In attesa di ulteriori indizi, vi proponiamo la foto che sembrerebbe aver risolto il rebus.

Avengers: Doomsday – Crediti Joe e Anthony Russo

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).