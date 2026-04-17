Il boato della sala al CinemaCon di Las Vegas è stato percepito fino a New York. Durante l’attesissima presentazione di Disney, i fratelli Russo sono saliti sul palco per mostrare il nuovo trailer di Avengers: Doomsday, il capitolo che promette di ridefinire gli equilibri del Marvel Cinematic Universe.

Sebbene il filmato sia stato proiettato in esclusiva per i presenti (e non sia ancora disponibile online), la descrizione di Deadline racconta di un evento di proporzioni epiche: l’arrivo di Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino (Doctor Doom).

Il trailer si apre con la voce solenne di Patrick Stewart, che torna come Professor Xavier: “Qualcosa sta arrivando, qualcosa che potremmo non essere in grado di fermare. Dovremo affrontare una decisione impensabile”. Mentre Thor (Chris Hemsworth) ammette che servirà un miracolo per abbattere Destino, il footage rivela il colpo di scena definitivo: il ritorno di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers, per la prima volta dalla fine di Avengers: Endgame.

Da Shang-Chi agli X-Men: il cast colossale di Avengers: Doomsday

Il nuovo trailer ha mostrato un’alleanza senza precedenti per contrastare la minaccia di Destino. Oltre a Shang-Chi (Simu Liu), Yelena Belova (Florence Pugh) con i suoi Thunderbolts e Namor (Tenoch Huerta), il film vedrà l’ingresso ufficiale dei Fantastici Quattro (Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach) e di pilastri del mondo mutante come Magneto (Ian McKellen) e il Gambit di Channing Tatum.

L’uscita di Avengers: Doomsday è fissata per il prossimo 18 dicembre, posizionandosi come il blockbuster definitivo delle festività. Con i Russo alla regia e un cast che unisce i volti storici del MCU alle icone dell’era Fox (tra cui Nightcrawler, Cyclops e Beast), la pellicola punta a bissare il successo miliardario dei capitoli precedenti.

I quattro teaser di Avengers: Doomsday:

Il Futuro del Multiverso e la Fase 6

Per restare aggiornato sulla pubblicazione globale del trailer, scoprire le nuove teorie su Robert Downey Jr. e consultare la cronologia completa dei film Marvel, visita il nostro HUB dedicato:

Marvel Universe: News quotidiane su film e serie TV, analisi dei fumetti, trailer ufficiali, approfondimenti sul cast e tutto ciò che riguarda il MCU.