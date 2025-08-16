Deadpool potrebbe essere tra i personaggi ancora non annunciati in Avengers: Doomsday.

Con i Marvel Studios che stanno attraversando una sorta di “crisi interna”, tra film con scarsa qualità ed incassi insoddisfacenti, Deadpool & Wolverine è stato l’unico faro di luce. Allora perché il Mercenario Chiacchierone non è stato ancora annunciato da Kevin Feige e Company?

Deadpool sarà in Avengers: Doomsday?

Secondo nuove voci, Deadpool pare che sarà realmente in Avengers: Doomsday. Ebbene sì, dopo il criptico post-social diffuso da Ryan Reynolds sul proprio canale social nei giorni scorsi (lo trovate qui), il the Hollywood Reporter ha affermato quest’oggi che Deadpool sarà presente nel film, anche se non sembra che possa far parte del team principale di eroi. A tal proposito, è stato lo stesso Reynolds in passato ad affermare che l’ingresso del personaggio negli Avengers sarebbe molto probabilmente la fine del suo viaggio, visto che il suo obiettivo finale è la semplice accettazione.

Chi è stato confermato al momento in Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.