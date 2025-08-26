Avengers: Doomsday | Dafne Keen tornerà come X-23?

Le riprese di Avengers: Doomsday sono attualmente in corso, ma i fan continuano a chiedersi se molti personaggi non annunciati torneranno, tra questi la X-23 di Dafne Keen.

Nonostante le continue indiscrezioni provenienti dalla rete, una di queste ottenuta grazie al noto insider MyTimeToShineHello, il ritorno di Dafne Keen al momento non è stato confermato ne da Marvel Studios ne dalla diretta interessata. Detto questo, la giovanissima attrice ha parlato della sua situazione con la stampa in occasione della sua presenza al Fan Expo Canada (via SuperHeroHype).

Cos’ha detto Dafne Keen sul suo ritorno in Avengers: Doomsday?

La giovane attrice Dafne Keen ha affermato di essere pronta a tornare come X-23 in Avengers: Doomsday, ma allo stesso tempo di aver ancora avuto notizie in merito. “In realtà non ne ho idea. Spero di sì.” La risposta dell’attrice chiaramente lascia i soliti interrogativi, ed oramai sappiamo benissimo quanto i Marvel Studios amino le sorprese, a tal proposito va ricordato che fonti accreditate hanno riferito che un nuovo mega annuncio sul cast è atteso per Avengers: Doomsday, e chissà magari potrebbe spuntare anche il nome della Keen.

In quali film MCU è apparsa Dafne Keen?

Dafne Keen ha fatto il suo esordio nell’MCU con Logan, film del 2017. La sua interpretazione della giovanissima mutante ha convinto stampa e fan, ma ciononostante ha dovuto attendere Deadpool & Wolverine (2024) per tornare a vestire i panni della mutante. Al momento di quel film solo Channing Tatum (Gambit) è stato confermato dai Marvel Studios, mentre Ryan Reynolds (Deadpool) e Hugh Jackman (Wolverine) sono stati citati solo tramite rumours.

Quali sono gli attori confermati per Avengers: Doomsday?

Al momento Avengers: Doomsday già conta un numero impressionante di personaggi dell’MCU, tra cui Thor, Captain America, alcuni X-Men, Hulk e tanti altri.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.