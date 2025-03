Avengers: Doomsday | L’immenso cast del nuovo film Marvel

Con un evento da oltre 10 milioni di utenti in diretta, i Marvel Studios quest’oggi hanno presentato l’immenso cast di Avengers: Doomsday, il prossimo film evento dell’MCU.

Una trovata promozionale senza precedenti partita dalle 16:00 (ore italiane) e terminato ufficialmente alcuni minuti fa, un evento mediatico che ha tenuto incollati i tantissimi fan dell’universo Marvel su tutti i canali social ufficiali, e che di certo continuerà a far parlare di sè anche nei prossimi giorni.

Il lunghissimo video in diretta è stato girato all’interno di uno studio hollywoodiano, presumibilmente tra quelli che verrà utilizzato per sezioni di riprese, con ben 27 sedie (e relativi nomi degli attori) svelate al pubblico in rete ognuna a distanza di 15/20 minuti l’una dall’altra. L’ultima sedia, destinata a Robert Downey Jr, ha però offerto una sorpresa incredibile ai fan, visto che è stata occupata direttamente dall’interprete del Dottor Destino in persona. Una trovata incredibile da oltre 10 milioni di utenti in diretta dei Marvel Studios.

Straordinario!

Avengers: Doomsday | Il Cast

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo.

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Il film arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, a distanza di un anno è prevista la distribuzione del suo sequel Avengers: Secret Wars. Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama.

Avengers: Doomsday | L’annuncio del Cast