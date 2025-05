Avengers | Il destino di Thor dopo Doomsday e Secret Wars

Con Avengers: Doomsday in fase di produzione, l’MCU è in balia della pioggia di rumours più o meno credibili relativi ai suoi tanti protagonisti.

In questo nostro nuovo aggiornamento vi parliamo di Thor (Chris Hemsworth) e delle parole mormorate dallo specialista Alex Perez di The Cosmic Circus in un intervento recente che ha visto protagonista anche Nova (qui il nostro articolo) ed altri protagonisti dell’MCU.

Secondo il guru dell’informazione cinematografica, infatti, il celebre Dio del Tuono di Asgard si starebbe preparando ad ottenere il giusto addio nei due prossimi film evento, ovvero Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. L’operazione sarebbe da paragonare a ciò che i Marvel Studios hanno già fatto per Vedova Nera, Iron Man e Capitan America in Avengers: Endgame.

La fonte ha aggiunto, però, che la storia di Thor, semmai terminare con la morte nei film sopra citati, potrebbe comunque continuare nell’MCU come entità del Valhalla, cosà già anticipata brevemente in Thor: Love and Thunder.

“Tenete presente che ho detto che volevano dare a Thor una morte degna di un film sugli Avengers. Questo non implica automaticamente che Thor se ne sia andato per sempre. Non dimentichiamoci che c’è ancora un posto che aspetta Thor alla fine di tutto“, ha detto Perez.

Non resta che attendere ulteriori dettagli in merito.

Avengers: Doomsday | Cosa Sappiamo del Film

Avengers: Doomsday è stato annunciato a sorpresa in occasione della scorsa edizione del San Diego Comic Con, dove tra l’altro è stato svelato il ritorno di Robert Downey jr come il Dottor Destino (il nostro articolo a questo indirizzo). Inizialmente il film è stato presentato come Avengers: The Kang Dynasty, ma le problematiche legate all’attore Jonathan Majors (interprete di Kang), unitamente al poco interesse dei fan Marvel per il villain, hanno spinto i Marvel Studios ha rivedere il futuro della saga, ed incentrarlo per l’appunto sul Dottor Destino.

Questi ultimi due capitoli della saga dei Vendicatori saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo. Ancora non si sa nulla sulla loro trama. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà il 17 dicembre 2027.

Ecco i nomi presenti sulle sedie del video promozionale, e quindi gli interpreti (svelabili) del cast di Avengers: Doomsday.

Chris Hemsworth (Thor), Anthony Mackie (Capitan America), Vanessa Kirby (Susan Storm), Paul Rudd (Ant-Man), Florence Pugh (Yelena), Tenoch Huerta (Namor), Simu Liu (Shang-Chi), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Letitia Wright (Black Panther), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa) e Kelsey Grammer (La Bestia).

Ed ancora Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquín Torres / Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ghost), Tom Hiddleton (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier / Professor X), Ian McKellen (Magneto), Alan Cumming (Nightcrawler), Rebecca Romijn (Mystica), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Robert Downey Jr (Dottor Destino).